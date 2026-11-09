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ATX-Performance im Fokus

Freundlicher Handel: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im ATX

Freundlicher Handel: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im ATX

Machte sich der ATX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
105.00 EUR -0.20 EUR -0.19 %
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BAWAG
164.50 EUR 1.30 EUR 0.80 %
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CA Immobilien
21.05 EUR -0.05 EUR -0.24 %
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Erste Group Bank AG
111.70 EUR 0.20 EUR 0.18 %
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OMV AG
71.00 EUR -0.90 EUR -1.25 %
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Österreichische Post AG
32.05 EUR 0.25 EUR 0.79 %
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PORR AG
31.55 EUR -0.80 EUR -2.47 %
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Raiffeisen
60.50 EUR 0.90 EUR 1.51 %
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Verbund AG
71.95 EUR 0.55 EUR 0.77 %
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voestalpine AG
40.00 EUR 0.18 EUR 0.45 %
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Wienerberger AG
17.30 EUR -0.11 EUR -0.63 %
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Indizes
ATX
6,510.83 EUR 76.03 EUR 1.18 %
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Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 09:09 Uhr 0,31 Prozent auf 6.454,98 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 187,366 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 6.434,80 Punkte an der Kurstafel, nach 6.434,80 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6.427,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.469,78 Punkten lag.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 09.10.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6.543,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 6.652,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der ATX mit 4.754,18 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 20,61 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell voestalpine (+ 1,00 Prozent auf 40,54 EUR), Erste Group Bank (+ 0,99 Prozent auf 112,60 EUR), BAWAG (+ 0,86 Prozent auf 164,10 EUR), Raiffeisen (+ 0,85 Prozent auf 59,05 EUR) und PORR (+ 0,47 Prozent auf 32,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-4,35 Prozent auf 101,20 EUR), OMV (-0,56 Prozent auf 71,35 EUR), Verbund (-0,55 Prozent auf 72,30 EUR), CA Immobilien (-0,47 Prozent auf 21,10 EUR) und Wienerberger (-0,23 Prozent auf 17,30 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 23.987 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 43,312 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,06 erwartet. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,71 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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