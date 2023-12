FREYR Battery Registered Aktie News: FREYR Battery Registered tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

FREYR Battery Registered im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von FREYR Battery Registered. Im Tradegate-Handel gewannen die FREYR Battery Registered-Papiere zuletzt 2,7 Prozent.

Um 09:21 Uhr wies die FREYR Battery Registered-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 1,93 EUR nach oben. Die FREYR Battery Registered-Aktie legte bis auf 1,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,90 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 215.035 FREYR Battery Registered-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,20 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 531,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,29 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.11.2023 lud FREYR Battery Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FREYR Battery Registered -0,24 USD je Aktie generiert.

Die FREYR Battery Registered-Bilanz für Q4 2023 wird am 26.02.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,971 USD je Aktie in den FREYR Battery Registered-Büchern.

