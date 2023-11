FREYR Battery Registered Aktie News: FREYR Battery Registered am Mittag im Ausverkauf

Notierung im Blick

Die Aktie von FREYR Battery Registered gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von FREYR Battery Registered befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 9,0 Prozent auf 1,77 EUR ab.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 9,0 Prozent auf 1,77 EUR. Das Tagestief markierte die FREYR Battery Registered-Aktie bei 1,77 EUR. Bei 1,93 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 961.231 FREYR Battery Registered-Aktien.

Am 15.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 15,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 768,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 USD gegenüber -0,22 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der FREYR Battery Registered-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 11.11.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,121 USD je FREYR Battery Registered-Aktie belaufen.

