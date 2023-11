FREYR Battery Registered Aktie News: FREYR Battery Registered macht am Freitagvormittag Boden gut

Notierung im Fokus

Die Aktie von FREYR Battery Registered gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von FREYR Battery Registered legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,1 Prozent auf 1,99 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,1 Prozent auf 1,99 EUR zu. Bei 2,03 EUR erreichte die FREYR Battery Registered-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,93 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 451.712 FREYR Battery Registered-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2022 bei 15,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 674,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,91 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FREYR Battery Registered am 09.11.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte FREYR Battery Registered am 26.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 11.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass FREYR Battery Registered einen Verlust von -1,146 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FREYR Battery Registered-Aktie

FREYR Battery-Aktie im Aufwind: FREYR Battery fertigt erste Batterieeinheitszellen - JPMorgan hebt den Daumen

Goldman Sachs: 20 Aktien mit deutlichem Aufwärtspotenzial für langfristige Anleger

Varta-Aktie legt zu: Varta dürfte laut Goldman Sachs von Geschäft mit E-Batterien profitieren