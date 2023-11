FREYR Battery Registered Aktie News: FREYR Battery Registered am Nachmittag massiv unter Druck

Kurs der FREYR Battery Registered

Die Aktie von FREYR Battery Registered gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die FREYR Battery Registered-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 17,9 Prozent auf 1,60 EUR abwärts.

Die FREYR Battery Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 16:07 Uhr um 17,9 Prozent auf 1,60 EUR ab. In der Spitze büßte die FREYR Battery Registered-Aktie bis auf 1,56 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,93 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.845.183 FREYR Battery Registered-Aktien.

Bei 15,40 EUR markierte der Titel am 15.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 862,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.11.2023 (1,56 EUR). Derzeit notiert die FREYR Battery Registered-Aktie damit 2,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

FREYR Battery Registered ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 11.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass FREYR Battery Registered im Jahr 2023 -1,121 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

