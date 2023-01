FREYR Battery Registered Aktie News: FREYR Battery Registered am Mittag mit Aufschlag

Die FREYR Battery Registered-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:04 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 9,70 EUR. Bei 9,75 EUR markierte die FREYR Battery Registered-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,50 EUR. Der Tagesumsatz der FREYR Battery Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 16.309 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.10.2022 bei 17,11 EUR. Gewinne von 43,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,00 EUR. Dieser Wert wurde am 21.02.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte FREYR Battery Registered am 14.11.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

FREYR Battery Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 27.02.2023 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -1,079 USD je FREYR Battery Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FREYR Battery Registered-Aktie

Goldman Sachs: 20 Aktien mit deutlichem Aufwärtspotenzial für langfristige Anleger

Varta-Aktie legt zu: Varta dürfte laut Goldman Sachs von Geschäft mit E-Batterien profitieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf FREYR Battery Registered Shs Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FREYR Battery Registered Shs Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FREYR Battery Registered Shs

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com