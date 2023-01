FREYR Battery Registered Aktie News: FREYR Battery Registered gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Um 09:22 Uhr wies die FREYR Battery Registered-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 8,42 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die FREYR Battery Registered-Aktie bis auf 8,42 EUR. Mit einem Wert von 8,33 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 6.414 FREYR Battery Registered-Aktien den Besitzer.

Am 06.10.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,11 EUR. Gewinne von 50,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.02.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der FREYR Battery Registered-Aktie ist somit 40,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 14.11.2022 hat FREYR Battery Registered die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei FREYR Battery Registered ein EPS von -0,04 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 27.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der FREYR Battery Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -1,079 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com