FREYR Battery Registered Aktie News: FREYR Battery Registered am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von FREYR Battery Registered gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,7 Prozent auf 8,67 EUR zu.

Die FREYR Battery Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr in Grün und gewann 3,7 Prozent auf 8,67 EUR. Im Tageshoch stieg die FREYR Battery Registered-Aktie bis auf 8,76 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,40 EUR. Zuletzt wechselten 190.027 FREYR Battery Registered-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der FREYR Battery Registered-Aktie ist somit 98,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 5,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.05.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die FREYR Battery Registered-Aktie derzeit noch 34,85 Prozent Luft nach unten.

Am 15.05.2023 hat FREYR Battery Registered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FREYR Battery Registered -0,24 USD je Aktie generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte FREYR Battery Registered am 09.08.2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,285 USD je Aktie in den FREYR Battery Registered-Büchern.

