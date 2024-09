Fridays for Future: Neue Grünen-Spitze sollte Klimaschutz voranstellen

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Rückzugsankündigung der Grünen-Spitze erwartet die Klimaschutzbewegung Fridays for Future, dass die neue Parteiführung ihren Fokus auf den Kampf gegen die Erderwärmung legt. "Bündnis 90/Die Grünen haben mit der kommenden Neuwahl des Parteivorstands jetzt die Chance, echten und gerechten Klimaschutz wieder als zentrale Priorität zu verankern", heißt es in einer Mitteilung an die Deutsche Presse-Agentur in Berlin. Als Partei, die seit Gründung für Klimaschutz eintritt, sei es ihre Aufgabe, "mutig voranzugehen" und Standards zu setzen, die der Klimakrise in all ihrer Dringlichkeit angemessen seien.

Zugleich betonen die Klimaschützer, dass bei der Bekämpfung der Klimakrise alle demokratischen Parteien gefragt seien. "Wir erwarten von allen politischen Verantwortlichen, dass sie die größte Krise unserer Generation ins Zentrum ihres Handelns stellen und die Gesellschaft vor zukünftigen Katastrophen schützen", heißt es weiter. Die menschengemachte Klimakrise treffe Europa mit voller Wucht - "den Kontinent, in dem wir uns immer so sicher wähnten".

Als Konsequenz aus den jüngsten Misserfolgen der Partei bei Wahlen und schlechten Umfragewerten hatten am Mittwoch die beiden Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour den Rücktritt des gesamten Parteivorstands im November angekündigt./toz/DP/zb