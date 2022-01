Fridays for Future ruft zum globalen Klimaprotest am 25. März

BERLIN (dpa-AFX) - Die Klimaschutzorganisation Fridays for Future ruft für den 25. März zum nächsten globalen Klimaprotest auf. In Deutschland sollen die Aktionen unter dem Motto "#ReichtHaltNicht" stehen, was als Kommentar zu den Klimaschutzvorhaben der neuen Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP gemeint ist.

"Die Ampel wagt es nicht, der Klimakrise in vollem Umfang den Kampf anzusagen - stattdessen begnügt man sich mit halben Sachen, baut Windräder, aber spricht sich gleichzeitig für Erdgas aus, verpasst fossilen Projekten einen grünen Anstrich", sagte Sprecherin Annika Rittmann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Diese Wohlfühlpolitik ist mit Blick auf Deutschlands Rückstände beim Klimaschutz und unsere globale Verantwortung viel zu wenig."

Sprecherin Carla Reemtsma erklärte: "Das klimapolitische Weiter-So, in dem Auto-, Kohle- und Gaskonzerne Profite mit der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen machen, muss ein Ende haben." Zuletzt habe die Flutkatastrophe im Ahrtal gezeigt, dass die Zerstörung von Lebensgrundlagen in Kauf genommen werde.

Nach Angaben der Organisation ist es der zehnte globale Klimastreik. Internationales Motto ist "#PeopleNotProfit" ("Menschen, nicht Profite"). Die Bevölkerung in Deutschland und anderen Industrienationen lebe auf Kosten der Menschen, die schon seit Jahren von den Folgen des Klimawandels betroffen sind, hieß es zur Erklärung. Fridays for Future pocht auf weiterreichende Maßnahmen zur Einhaltung des im Pariser Klimaabkommen von 2015 vereinbarten Ziels, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.

Die konkreten Aktionen im März sollen laut Fridays for Future der Corona-Lage angepasst werden. Auch Hygienekonzepte würden ausgearbeitet./hrz/DP/zb