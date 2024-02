Friede in der Ampel? - Selfie von Habeck und Lindner

BERLIN (dpa-AFX) - Mit einem gemeinsamen Selfie haben Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) vorerst das politische "Kriegsbeil" begraben. Das Regierungs-Duo, das in den vergangenen Monaten über verschiedene Themen gestritten hatte, postete am Mittwoch am Rande der Kabinettssitzung im Kanzleramt ein gemeinsames, betont harmonisches Foto bei Instagram.

Offizieller Anlass für das Selfie war laut beigefügtem Text ein zuvor beschlossenes gemeinsames Förderprogramm für Start-up-Firmen. De facto dürfte es aber vor allem eine Antwort auf Spekulationen über ein vergiftetes Klima in der Ampel-Koalition sein.

Das Bild erinnert zudem an ein ähnliches Foto aus der Frühphase der Koalitionsverhandlungen: Im September 2021 war ein gemeinsames Selfie der damaligen Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock mit den FDP-Führungskräften Christian Lindner und Volker Wissing viral gegangen./ax/DP/mis