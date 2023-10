Friedensnobelpreis geht an inhaftierte Frauenrechtlerin Narges Mohammadi

Oslo/Frankfurt (Reuters) - Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die inhaftierte iranische Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi.

Sie wird "für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran und ihren Einsatz für Menschenrechte und Freiheit für alle" ausgezeichnet, wie das Nobelkomitee am Freitag in Oslo mitteilte. Damit würden auch die Tausenden Menschen gewürdigt, die im Iran gegen die Diskriminierung von Frauen auf die Straße gingen, unter enormen persönlichen Risiken. Auch Mohammadis mutiger Kampf sei mit persönlichen Opfern verbunden gewesen. Insgesamt habe das Regime sie dreizehn Mal verhaftet, fünf Mal verurteilt und sie zu insgesamt 31 Jahren Gefängnis und 154 Peitschenhieben verurteilt. Sie sitzt immer noch in Haft.

Im vergangenen Jahr war es im Iran zu monatelangen landesweiten Protesten gekommen, nachdem die Kurdin Mahsa Amini in Polizeigewahrsam gestorben war. Die Sittenpolizei hatte ihr vorgeworfen, die Kleiderordnung nicht befolgt zu haben. Die Proteste wurden brutal niedergeschlagen. In der Zwischenzeit sind die Kleidergesetze für Frauen weiter verschärft worden. Seit Sonntag liegt nach Angaben einer Menschenrechtsgruppe die 16-jährige Armita Geravand nach einem Zwischenfall mit Sicherheitsleuten in der U-Bahn in einem Krankenhaus im Koma. Auch ihr werde vorgeworfen, gegen die Regeln zur Verschleierung verstoßen zu haben soll, erklärte die kurdische Menschenrechtsgruppe Hengaw. Die Behörden wiesen einen Zusammenhang zurück.

Mohammadi ist die 19. Frau, die den Friedensnobelpreis erhält. Mit der Verleihung steht sie nun in einer Reihe mit Martin Luther King (1964), Mutter Teresa (1979) und Nelson Mandela (1993). Auch Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen (1999) oder die Europäische Union (2012) wurden bereits ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr war die Auszeichnung an den belarussischen Dissidenten Ales Bialiazki sowie die russische Menschenrechtsorganisation Memorial und das ukrainische "Center for Civil Liberties" für ihre "Dokumentation von Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen und Machtmissbrauch" gegangen.

Der mit elf Millionen Schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro) dotierte Preis wird am 10. Dezember in Oslo verliehen - dem Todestag des Stifters Alfred Nobel. An wen der seit 1901 vergebene Preis geht, entscheiden die fünf Mitglieder des norwegischen Nobelpreiskomitees, die vom norwegischen Parlament ernannt werden.

