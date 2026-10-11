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Friedensnobelpreisträgerin Pillay kritisiert US-Sanktionen

OSLO (dpa-AFX) - Die frisch gekürte Trägerin des Friedensnobelpreises Navanethem Pillay hat die US-Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) erneut scharf kritisiert.

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"Es gibt Hunderte Mitarbeiter, die sich bedroht fühlen. Manche der Angestellten, die aus den USA kommen, sind ausgestiegen", sagte sie in einer Videoschalte bei einer Veranstaltung des Nobel-Friedenszentrums in Oslo. Sie fügte hinzu: "Vor allem aber hat ein Land Sanktionen gegen die Richter verhängt, nur wegen der Anordnungen, die sie erlassen haben. Das ist beispiellos und inakzeptabel", so die frühere IStGH-Richterin.

"Alle sprechen von Hoffnung"

Die Ankündigung der US-Regierung kam nur wenige Stunden nachdem der Preis an die Südafrikanerin verliehen worden war. Laut US-Außenministerium werden durch die Sanktionen jegliche Vermögenswerte des Internationalen Strafgerichtshofs in den USA gesperrt und müssen dem US-Finanzministerium gemeldet werden. US-Bürgern sind sämtliche Transaktionen mit dem Weltstrafgericht verboten.

Pillay hatte sich kurz darauf in den ARD-"Tagesthemen" schockiert darüber gezeigt, aber auch gesagt: "Ich glaube fest an dieses Gericht." Es werde bestehen bleiben und ein Erfolg sein.

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In der Videoschalte sagte die Nobelpreisträgerin, sie habe seit der Mitteilung über den Preis Tausende von Nachrichten erhalten, berichtete Pillay und fügte hinzu: "Alle sprechen von Hoffnung und davon, dass genau darin die Kraft dieses Preises liegt."/cmy/DP/zb

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