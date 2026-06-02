FRIEDRICH VORWERK-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot

Wertpapiergeschäft

Bei FRIEDRICH VORWERK wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 09.06.2026 bei FRIEDRICH VORWERK. Die Transaktion wurde am 15.06.2026 publik gemacht. ALX Beteiligungsgesellschaft mbH, in enger Beziehung bei FRIEDRICH VORWERK, fügte dem eigenen Portfolio 92 FRIEDRICH VORWERK-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 09.06.2026 einen Wert von jeweils 58,53 EUR. Die FRIEDRICH VORWERK-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 1,50 Prozent auf 59,50 EUR.

Die FRIEDRICH VORWERK-Aktie rutschte am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 2,90 Prozent auf 64,65 EUR ab. An diesem Tag wurden via FSE 212 FRIEDRICH VORWERK-Aktien umgesetzt. Die FRIEDRICH VORWERK-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 1,29 Mrd. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 20.000.000 Papiere.

Bereits am 09.06.2026 hatte ALX Beteiligungsgesellschaft mbH eine Transaktion getätigt.Am 09.06.2026 führte ALX Beteiligungsgesellschaft mbH zuvor ein Eigengeschäft durch. Bei einem Kurs von 58,25 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 82 FRIEDRICH VORWERK-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net