Friedrich Vorwerk: Hält das Bollwerk stand?

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Die Aktie von Friedrich Vorwerk hat zuletzt kräftig Federn gelassen. Technisch gibt es wieder erste Lichtblicke.

96 Euro kostete die Vorwerk-Aktie noch Anfang Januar. Davon können die Anteilsinhaber des Dienstleisters für Energie-Infrastrukturen derzeit nur träumen. Um fast 40 Prozent ging es in den vergangenen Monaten abwärts. Hintergrund sind wohl politische Gedankenspiele: So plant die Bundesregierung, aus Kostengründen beim Energietransport wieder verstärkt auf Freileitungen zu setzen.

Erdverlegung zu teuer?

Ob das vor dem Hintergrund des gleichzeitig ausgerufenen Schutzes kritischer Infrastruktur so clever ist, sollen Ingenieure entscheiden. Für Vorwerk, spezialisiert auf Erdverlegung, ist das jedenfalls maximal ärgerlich. Die Reaktion der Investoren war eindeutig. Denn diese fürchten zukünftig bei Vorwerk eine schwächere Nachfrage aus dem öffentlichen Bereich. Während die fundamentalen Auswirkungen für Vorwerk derzeit noch kaum zu beziffern sind, gibt es technisch wieder Grund für zaghaften Optimismus.

Dreieck in spe

Denn zwischen 56 und 62 Euro befindet sich im Dreijahreschart ein Unterstützungsbereich aus dem Vorjahr. Hier könnte das Papier in eine Seitwärtsbewegung einschwenken, um sich dann nach dem starken Rückgang wieder zu erholen. Bei rund 66 Euro zeigen sich erste Widerstände. Größere Kursgewinne sind ohne fundamentale Impulse wohl nicht zu erwarten. Vom Hoch im Oktober 2025 endeten alle folgenden Aufschwünge immer deutlich unter dem vorhergehenden Hochpunkt. Hieraus könnte sich die Formation eines absteigenden Dreiecks entwickeln.

Fazit

Eine technische Erholung ist bei der Vorwerk-Aktie durchaus überfällig. Auf Basis des RSI-Indikators ist das Papier kräftig überverkauft. Technische Trades, die eng begleitet werden, sind daher eine Option – sofern der Unterstützungsbereich hält. Für eine echte Trendwende wird es aber fundamentaler Daten bedürfen, die weiteres Wachstum darlegen. Nach der Hauptversammlung Anfang Juni, die eine Dividendenausschüttung über 1,10 Euro beschlossen hat, ist der nächste relevante Termin die Bekanntgabe der Halbjahreszahlen am 13. August.

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Erstellung am 5.6.26 um 13:42 Uhr.

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