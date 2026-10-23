Friedrich Vorwerk: Jetzt ist alles wieder möglich

Die Aktie von Friedrich Vorwerk hat den technischen Abwärtstrend nachhaltig geknackt. Der Impuls für die Technik kam aber von den Fundamentaldaten.

Friedrich Vorwerk hat auf Basis vorläufiger Zahlen für das dritte Quartal die Geschäftsziele für 2026 ein weiteres Mal angehoben. Besonders beim EBITDA fällt die Anhebung ins Gewicht, wirft aber die Frage auf, ob das Management mit der ursprünglichen Prognose nicht viel zu vorsichtig war. Anlegern dürfte dies egal sein, denn die Aktie hat den technischen Abwärtstrend nachhaltig übersprungen. Das Chartbild lässt nun wieder Interpretationsspielraum für mehr – für viel mehr.

Fundamentaler Treibstoff für die Technik

Noch ein Blick auf die Fundamentaldaten: Auf Basis der starken Q3-Entwicklung soll der Umsatz in einer Spanne zwischen 760 und 790 Mio. Euro (zuvor: 730 bis 780 Mio. Euro) liegen und das EBITDA auf 220 bis 230 Mio. Euro (zuvor: 180 bis 200 Mio. Euro) steigen. Gemessen an der Mitte der Spanne erreicht die Zielanhebung beim EBITDA immerhin fast 20 Prozent. Genau das dürfte der Treibstoff gewesen sein, um sich von der Abwärtstrendlinie weiter zu entfernen.

Chartbild weckt Begehrlichkeiten

Der Trendbruch ist nämlich bereits in der zweiten Oktoberwoche mit dem Sprung über die Marke von gut 65 Euro geglückt. Im Rahmen der dann folgenden Erholung setzte der Kurs noch einmal auf der Trendlinie auf, fiel aber nicht in den abwärts gerichteten Kanal zurück. Getreu dem Motto, dass der Chart nie lügt, ging es bereits im Vorfeld der Pflichtmitteilung zur Zielanhebung weiter aufwärts. Mit Bekanntgabe der vorläufigen Q3-Zahlen und der neuen Ziele folgte dann der entscheidende Schub, um das Chartbild maßgeblich aufzuhellen.

Fazit

Die Aktie hat zunächst sogar die 200-Tage-Linie bei gut 72 Euro nach oben übersprungen, konnte das Niveau aber nicht verteidigen. Um weiteres Aufwärtspotenzial aus dem Chart abzuleiten, ist es entscheidend, dass die Unterstützung bei 68/69 Euro gehalten wird. Der nächste Schritt zu einer belastbaren Trendumkehr wäre der nachhaltige Sprung über die 200-Tage-Linie bei gut 72 Euro, im Rahmen dessen das Niveau um 74 Euro aus dem Juli erreicht werden könnte. Wir rechnen zunächst mit einer Seitwärtsbewegung oberhalb der Unterstützung bei 68/69 Euro. Gelingt es, die 200-Tage-Linie nachhaltig zu überspringen, wäre das ein technisches Kaufsignal.

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Erstellung am 23.10.26 um 10:51 Uhr.

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