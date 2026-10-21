Friedrich Vorwerk: Prognose steigt zum zweiten Mal

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Friedrich Vorwerk legt vorläufige Q3-Zahlen vor und schraubt die Jahresziele abermals nach oben, vor allem beim Ergebnis. Ob das der Aktie aus dem charttechnischen Abwärtstrend hilft, ist aber noch offen.

Friedrich Vorwerk hat im dritten Quartal 2026 ein EBITDA von 80,9 Mio. Euro eingefahren (Q3 2025: 51,3 Mio. Euro) und den Umsatz um 13 Prozent auf 228,3 Mio. Euro gesteigert. Im Neunmonatszeitraum lag das EBITDA bei 173,4 Mio. Euro. Das entspricht einem Anstieg um rund 64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Umsatz verbesserte sich um 12 Prozent auf 565,6 Mio. Euro. Auf Basis der starken Q3-Entwicklung hebt das Management die Prognose für 2026 abermals an. Demnach soll der Umsatz in einer Spanne zwischen 760 und 790 Mio. Euro (zuvor: 730 bis 780 Mio. Euro) liegen und das EBITDA auf 220 bis 230 Mio. Euro (zuvor: 180 bis 200 Mio. Euro) steigen. Grundsätzlich sind das gute Nachrichten. Wer das Haar in der Suppe sucht, der wird dann beim Auftragseingang fündig: Im Neunmonatszeitraum 2026 sank dieser inklusive der anteiligen Auftragsvolumina der Arbeitsgemeinschaften (akquiriertes Gesamtprojektvolumen) auf 618,1 Mio. Euro (9M 2025: 815,3 Mio. Euro). Die Aktie dürfte heute spürbar zulegen, bleibt technisch aber weiter in einem Abwärtstrend.

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Erstellung am 21.10.26 um 8:58 Uhr.

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