Friedrich Vorwerk hat nach starken Neunmonatszahlen die Prognose für 2026 zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben. Bemerkenswert ist vor allem, woher der Ergebnisschub stammt – und was er für die Bewertung der Aktie bedeutet.

Bei Friedrich Vorwerk ist wieder richtig Dampf auf dem Kessel. Die Zahlen für den Neunmonatszeitraum 2026 können sich sehen lassen: Der Umsatz kletterte um 12 Prozent auf 565,6 Mio. Euro und das EBITDA verbesserte sich sogar um fast 64 Prozent auf 173,4 Mio. Euro. Durch das starke dritte Quartal rechnet das Management nun mit einem Umsatz in einer Spanne von 760 bis 790 Mio. Euro (zuvor: 730 bis 780 Mio. Euro). Beim EBITDA sollen 220 bis 230 Mio. Euro (zuvor: 180 bis 200 Mio. Euro) hängen bleiben.

Günstige Bewertung

Die erneute Zielanhebung – zuvor hatte das Unternehmen im Juli die Guidance für 2026 erhöht – begründet Vorwerk zum einen mit einem höheren Anteil an den Arbeitsgemeinschaften und zum anderen mit der signifikant reduzierten Materialaufwandsquote. Unterm Strich dürfte nach unserer Schätzung ein Gewinn/Aktie von rund 6,25 bis 6,30 Euro hängen bleiben. Damit wäre die Aktie bei Kursen von rund 77 Euro lediglich mit einem aktuellen KGV von gut 12 gepreist.

Verbesserter Produktmix

Die Privatbank Berenberg sieht das offensichtlich ähnlich und erhöht das Kursziel für Vorwerk auf 115 Euro (zuvor: 110 Euro). Die Einstufung belassen die Berenberg-Analysten auf „Buy“. Besonders interessant ist dabei der Verweis auf die Joint Ventures im Produktmix von Vorwerk. Diese sollen bei dem Pipeline- und Anlagenbauer für überproportionales Ergebniswachstum sorgen. Dazu dürfte auch das neue Joint Venture im Bereich der Schweißtechnologie beitragen. Im Oktober hatte die Tochtergesellschaft 5C-Tech GmbH gemeinsam mit Partnern aus der US-Energieinfrastrukturindustrie das Joint Venture 5C-Tech Americas, Inc. gegründet.

Fazit

Vorwerk hat im Neunmonatszeitraum 2026 die Materialaufwandsquote spürbar gesenkt und auch dadurch eine kräftige EBITDA-Margensteigerung auf 30,7 Prozent (9M 2025: 20,9 Prozent) erzielt. Gelingt es, die Marge zu halten, dürfte dies bei einer erneuten Umsatzsteigerung zu steigenden Gewinnen 2027 führen. Technisch hat die Aktie den Abwärtstrend nachhaltig gebrochen. Kommt es zu keinen anhaltenden Verwerfungen am Gesamtmarkt, dürfte sich der Aufwärtstrend bis in den Bereich um 85 bis 90 Euro fortsetzen.

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Erstellung am 17.11.26 um 8:22 Uhr.

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