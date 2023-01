FRIEDRICH VORWERK Aktie News: FRIEDRICH VORWERK am Nachmittag massiv unter Druck

Das Papier von FRIEDRICH VORWERK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 36,7 Prozent auf 12,64 EUR abwärts. Die FRIEDRICH VORWERK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,24 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.663.534 FRIEDRICH VORWERK-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 41,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 69,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.01.2023 bei 11,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com