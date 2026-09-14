DEUTZ-Aktie fällt: Konzern plant Kapitalerhöhung durch neue Aktien
Der Motorenbauer DEUTZ will sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld beschaffen.
Werte in diesem Artikel
Dazu plant DEUTZ die Ausgabe von bis zu 15,26 Millionen neuen Aktien, wie er überraschend am Montagabend in Köln mitteilte. Dies entspreche bis zu zehn Prozent des Grundkapitals. Die Konzernführung will das eingenommene Geld zur Optimierung der Kapitalstruktur verwenden und so die finanzielle Flexibilität des Motorenbauers mit Blick auf künftige Wachstumschancen stärken. Der Aktienkurs gibt auf Tradegate zeitweise 8,31 Prozent auf 11,81 Euro nach.
Angeboten werden die neuen Aktien ab sofort ausschließlich institutionellen Anlegern in einer Privatplatzierung. Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre ist ausgeschlossen. Wenn die Zahl der neuen Aktien und der Bruttoemissionserlös feststehen, will das Unternehmen dies bekanntgeben. Die neuen Aktien sollen rückwirkend ab Anfang 2026 voll gewinnberechtigt sein. Der Handel mit den Papieren soll den Angaben zufolge voraussichtlich am 18. September beginnen.
/stw/jha/
KÖLN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf DEUTZ
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEUTZ
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: DEUTZ AG
Aktuelle DEUTZ Aktie News
DEUTZ Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research