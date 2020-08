RWE-Aktie knickt nachbörslich ein: RWE will mit Kapitalerhöhung mehr als zwei Milliarden Euro einsammeln

Dazu werde das Grundkapital um zehn Prozent erhöht, teilte RWE am Dienstag mit. Gemessen am Schlusskurs vom Dienstag könnte der Essener Konzern damit rund 2,1 Milliarden Euro einsammeln. Die Platzierung soll über Nacht über die Bühne gebracht werden.

Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll für Investitionen in den zusätzlichen, kurzfristigen Ausbau des Portfolios an Erneuerbare Energien, in die Weiterentwicklung der Projektpipeline und in weitere Wachstumsmöglichkeiten verwendet werden. Dies gehe über das bisherige Ziel hinaus, bis Ende 2022 die installierte Leistung auf mehr als 13 Gigawatt (GW) zu erhöhen und rund fünf Milliarden Euro in Erneuerbare Energien zu investieren.

Die RWE-Aktie knickt im nachbörslichen Tradegate-Handel zwischenzeitlich um 4,61 Prozent auf 32,89 Euro ein.

