Siemens Energy-Aktie: JPMorgan hebt den Daumen - Startet jetzt die nächste Kurs-Rally?
Optimismus bei Siemens Energy: Die US-Bank JPMorgan hebt das Kursziel für den Energietechnikkonzern von an.
Werte in diesem Artikel
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 200 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die langfristigen Aussichten für den Energietechnikkonzern besserten sich weiterhin, schrieb Phil Buller am Dienstagabend in seinem Fazit zum zweiten Geschäftsquartal.
Vorbörslich gewinnt die Siemens Energy-Aktie daraufhin via Tradegate 1,08 Prozent auf 173,54 Euro. /rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 22:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Siemens Energy News
Bildquellen: Siemens Energy AG