Frisches Momentum

Optimismus bei Siemens Energy: Die US-Bank JPMorgan hebt das Kursziel für den Energietechnikkonzern von an.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 200 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die langfristigen Aussichten für den Energietechnikkonzern besserten sich weiterhin, schrieb Phil Buller am Dienstagabend in seinem Fazit zum zweiten Geschäftsquartal.

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Vorbörslich gewinnt die Siemens Energy-Aktie daraufhin via Tradegate 1,08 Prozent auf 173,54 Euro. /rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 22:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:15 / BST

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