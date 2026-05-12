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Siemens Energy-Aktie: JPMorgan hebt den Daumen - Startet jetzt die nächste Kurs-Rally?

13.05.26 08:38 Uhr
Kursziel-Hammer für die Siemens Energy-Aktie: Analyst sieht massives Upside-Potenzial! | finanzen.net

Optimismus bei Siemens Energy: Die US-Bank JPMorgan hebt das Kursziel für den Energietechnikkonzern von an.

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Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 200 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die langfristigen Aussichten für den Energietechnikkonzern besserten sich weiterhin, schrieb Phil Buller am Dienstagabend in seinem Fazit zum zweiten Geschäftsquartal.

Vorbörslich gewinnt die Siemens Energy-Aktie daraufhin via Tradegate 1,08 Prozent auf 173,54 Euro. /rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 22:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:15 / BST

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Bildquellen: Siemens Energy AG

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