Frisches Momentum

Optimismus bei Siemens Energy: Zwei Analysten heben das Kursziel für den Energietechnikkonzern an.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 200 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die langfristigen Aussichten für den Energietechnikkonzern besserten sich weiterhin, schrieb Phil Buller am Dienstagabend in seinem Fazit zum zweiten Geschäftsquartal.

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Auch die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 195 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang überrasche weiterhin positiv, schrieb Richard Dawson am Dienstagnachmittag im Anschluss an den Bericht zum zweiten Geschäftsquartal. Damit werde auch die Berechenbarkeit des Geschäftsverlaufs immer noch besser.

So gewinnt die Siemens Energy-Aktie daraufhin via XETRA zeitweise 2,86 Prozent auf 174,32 Euro. /rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 22:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:15 / BST

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