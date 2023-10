Tupperware-Aktie setzt Kursrally an der NYSE vorbörslich fort: Tupperware passt Kreditvereinbarung an

Fristen verlängert

Eine Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC treibt die Aktie des angeschlagenen Konsumgüterherstellers Tupperware auch am Donnerstag an.

• Tupperware kündigt geänderte Kreditvereinbarung an

• Fristen nach hinten verschoben

• Tupperware-Aktie springt an

Tupperware stellt neue Kreditvereinbarungen vor

Bei Tupperware lief es in den vergangenen Monaten alles anderes als erfolgreich. Der Hersteller von Küchen- und Haushaltsartikeln warnte noch im April vor einer möglichen Insolvenz. Im August wurde dann bekannt, dass das in Schieflage geratene Unternehmen seine Schulden neu ordnen will, weshalb ein entsprechender Restrukturierungsplan vorgelegt wurde. Nun will Tupperware wohl Worten Taten folgen lassen. Am Dienstag wurde bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) ein Schreiben eingereicht, laut dem es zu einer Änderung von Kreditvereinbarungen gekommen sei. Die auch als "Fifth Amendment" bekannte Änderung sieht vor, dass die Frist für den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 vom 16. September 2023 auf den 1. November 2023 verschoben wird.

Weitere Fristen verlängert

Darüber hinaus soll die Bilanz für das am 1. April 2023 geendete Geschäftsquartal nun bis zum 29. Dezember 2023 veröffentlicht werden, statt wie zuvor bis zum 30. November 2023. Auch die Veröffentlichung der Zahlen für die beiden folgenden Jahresviertel soll sich verschieben, wie aus der Einreichung hervorgeht. Der Sanierungsplan, der eigentlich bereits zum 1. Oktober 2023 fällig gewesen sei, soll nun erst am 15. März 2024 vorgestellt werden. Zusätzlich kündigte Tupperware an, die Frist für die obligatorische vorzeitige Rückzahlung von Darlehen nach hinten zu verschieben, da mit einer Steuerrückerstattung aus Indonesien gerechnet wird.

So reagiert die Tupperware-Aktie

An der Börse kommen die Neuigkeiten gut an: Nachdem die Tupperware-Aktie bereits den Mittwochshandel an der NYSE mit einem Plus in Höhe von 55,33 Prozent auf 2,33 US-Dollar hinter sich ließ, setzt sich die Kursrally im vorbörslichen Donnerstagshandel fort. Zeitweise gewinnt die Aktie des Produzenten von Haushaltsartikeln vorbörslich 15,02 Prozent auf 2,68 US-Dollar. Die Erholungsphase können die angeschlagenen Titel dabei gut gebrauchen. Seit Jahresbeginn hat die Tupperware-Aktie bereits 43,72 Prozent an Wert verloren.

Redaktion finanze.net