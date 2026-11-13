DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,15 -3,2%Nas 25.079 -1,1%Bitcoin 62.243 -3,5%Euro 1,1030 -0,2%Öl 95,8 +0,0%Gold 3.888 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Frontex: 29 Prozent weniger irreguläre Grenzübertritte

WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Zahl der irregulären Grenzübertritte in die EU ist weiter zurückgegangen. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2026 waren es nach einem aktuellen Frontex-Bericht vom Freitag 29 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In absoluten Zahlen registrierte die in der polnischen Hauptstadt Warschau angesiedelte EU-Grenzschutzagentur nahezu 110.000 solcher Grenzübertritte.

Werbung

Der deutliche Rückgang der Grenzübertritte betraf fast alle traditionellen Flüchtlingsrouten. EU-Migrationskommissar Magnus Brunner führt das in einer Mitteilung auf verstärkte internationale Kooperationen zurück: "Der Rückgang der illegalen Migration in die EU ist das Ergebnis konsequenter Arbeit und mehr Stabilität in Schlüsselregionen. Dahinter stehen Reformen, internationale Vereinbarungen und gemeinsame Maßnahmen mit unseren Partnerländern entlang der Migrationsrouten."

Rückgang je nach Route unterschiedlich stark

Den stärksten Rückgang verzeichnete Frontex mit 55 Prozent auf der zentralen Mittelmeerroute, also zwischen Nordafrika und Italien. Den mit fast 60 Prozent größten Anteil an allen irregulären Einreisen in die EU gab es nach wie vor im östlichen Mittelmeer. Allerdings gingen auch hier die Zahlen zumindest leicht zurück - um etwa zwölf Prozent.

Gegenläufig war der Trend jedoch im westlichen Mittelmeer. Hier gab es nach den aktuellen Frontex-Daten 2026 eine Zunahme um 21 Prozent im Vergleich zu 2025. Besonders auffallend waren Veränderungen auf der westafrikanischen Route, also entlang der Atlantikküste zu den Kanarischen Inseln. Für alle zehn Monate zusammen gingen die Zahlen zwar auch hier um 13 Prozent zurück, im Oktober allein aber gab es eine plötzliche Zunahme auf das Vierfache gegenüber Oktober 2025.

Werbung

Nicht selten enden Versuche, über das Meer nach Europa zu gelangen, mit tragischen Unglücken der oft viel zu wenig seetauglichen Boote. Allein im Mittelmeer sind in diesem Jahr nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) bisher mehr als 2.000 Menschen ums Leben gekommen./ct/DP/men

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.