Frontline präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Frontline äußerte sich am 20.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 2,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Frontline 0,180 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 112,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 921,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 432,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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