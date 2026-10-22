Anthropic-Aktie vor dem IPO: 1-Prozent-Beteiligung könnte Milliardenwert haben - Eric Schmidt winkt Geldsegen

Frühe Wette

22.10.26 10:02 Uhr

Ein Scheck aus dem Jahr 2021 könnte den früheren Google-Chef beim Börsengang von Anthropic um Milliarden reicher machen. Wie hoch der Geldsegen ausfällt, hängt an einer Zahl, über die Investoren streiten.

• Die Bewertung von Anthropic schwankt je nach Investorensignalen zwischen 1,5 und 2 Billionen US-Dollar, wobei die tatsächliche Marktbewertung vom Interesse und der Nachfrage abhängt.

• Der Börsengang von Anthropic wird voraussichtlich ab dem 9. November vermarktet, mit einem Ziel, die Rekordgröße des SpaceX-IPO von 1,77 Billionen US-Dollar zu erreichen oder zu übertreffen.

• Eric Schmidt hält rund 1 Prozent an Anthropic, was bei einer Bewertung zwischen 1,5 und 2 Billionen US-Dollar potenziell einen erheblichen Vermögenszuwachs für ihn bedeuten könnte.

Eric Schmidt hält rund 1 Prozent an Anthropic

Investoren diskutieren Bewertungen zwischen 1,5 und 2 Billionen US-Dollar

Vermarktung des Börsengangs könnte ab 9. November starten

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Beim geplanten Börsengang von Anthropic dürfte ein Geldgeber der ersten Stunde zu den größten Einzelgewinnern zählen. Wie Investing.com unter Berufung auf Bloomberg am Montag berichtete, hält der frühere Chef von Google, Eric Schmidt, rund 1 Prozent an dem Entwickler des KI-Assistenten Claude. Wie groß sein Gewinn am Ende ausfällt, entscheidet die Bewertung, mit der Anthropic an die Börse geht. Und genau darüber senden die Investoren unterschiedliche Signale.

Ein früher Scheck mit enormer Hebelwirkung

Den Grundstein legte Schmidt im Jahr 2021. Wie Investing.com unter Berufung auf Bloomberg berichtet, beteiligte er sich damals mit einem zweistelligen Millionenbetrag an der Series-A-Finanzierungsrunde des jungen KI-Labors. Daten von PitchBook zufolge war Anthropic zu diesem Zeitpunkt mit 461 Millionen US-Dollar bewertet. Für den Börsengang nennen potenzielle Investoren nun eine Spanne von 1,5 bis 2 Billionen US-Dollar. Am oberen Ende entspräche das mehr als dem 4.300-Fachen der damaligen Bewertung. Kaum ein Beispiel zeigt so deutlich, wie rasant die Preise für führende KI-Unternehmen binnen weniger Jahre gestiegen sind.

Was der Anteil für Schmidts Vermögen bedeutet

Für Schmidts Privatvermögen hätte dieser Wertsprung spürbare Folgen. Am oberen Ende der Spanne würde die Beteiligung sein Nettovermögen nach Angaben von Bloomberg um rund ein Drittel auf knapp 80 Milliarden US-Dollar steigen lassen. Selbst auf Basis der letzten privaten Bewertung von 965 Milliarden US-Dollar kämen rund 10 Milliarden US-Dollar zu den 57,5 Milliarden US-Dollar hinzu, die Bloomberg ihm bislang zurechnet. Eine Unbekannte bleibt allerdings: Wie Reuters in seinem Bericht über die Meldung von Bloomberg festhielt, ist unklar, ob Schmidt seit seinem Einstieg Anteile verkauft hat.

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Unabhängig davon steht die Beteiligung für einen Kurswechsel in Schmidts Portfolio. Seine Investmentvehikel, darunter TomorrowVentures, Innovation Endeavors und das Family Office Hillspire, setzten Bloomberg zufolge lange vor allem auf Konsumenteninternet und Software. Inzwischen finanziert der frühere Google-Chef neben Anthropic auch weitere KI-Entwickler wie Mistral AI, Reflection AI und World Labs. Welcher Wert am Ende auf dem Papier steht, hängt jedoch an einer Frage, die selbst die Investoren unterschiedlich beantworten.

Wie hoch wird Anthropic an der Börse bewertet?

Während Bloomberg zufolge potenzielle Investoren 1,8 bis 2 Billionen US-Dollar für angemessen halten, zeichnete Reuters zuvor ein vorsichtigeres Bild. Nach einem Investorentag in San Francisco am 14. Oktober diskutierten einige bestehende und potenzielle Geldgeber demnach eher rund 1,5 Billionen US-Dollar, nachdem zuvor etwa 2 Billionen US-Dollar im Raum gestanden hatten. Grund für die Zurückhaltung ist laut der Nachrichtenagentur das nachlassende Wachstumstempo. Anthropic meldete den Investoren demnach für das dritte Quartal einen Umsatzanstieg um 45 Prozent zum Vorquartal auf 16,8 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn. Im zweiten Quartal hatte sich der Umsatz auf 11,6 Milliarden US-Dollar allerdings noch mehr als verdoppelt.

Einen festen Bezugspunkt liefert die Series-H-Runde vom Mai. Laut Anthropic sammelte das Unternehmen damals 65 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von 965 Milliarden US-Dollar ein, nach 380 Milliarden US-Dollar in der Finanzierungsrunde vom Februar. Selbst die von Reuters genannte Marke läge damit noch deutlich über der letzten privaten Bewertung. Für Schmidt hieße das: Setzt sich die niedrigere Marke durch, landet sein rechnerischer Gewinn zwischen den beiden Szenarien, die Bloomberg durchgerechnet hat.

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Anthropic-Aktie: Zeitplan und Messlatte SpaceX

Lange dürfte die Hängepartie nicht mehr dauern. Anthropic könnte die formelle Vermarktung seiner Aktien frühestens in der Woche ab dem 9. November starten. Damit wäre ein Handelsstart noch vor dem US-Feiertag Thanksgiving möglich, spätestens zum Jahresende soll die Notierung stehen. Auch beim Volumen zielt das Unternehmen hoch. Anthropic will Bloomberg zufolge die Größe des Rekordbörsengangs von SpaceX vom Juni erreichen oder übertreffen, der mit 1,77 Billionen US-Dollar beziffert wird.

Mit dem Start der Vermarktung wird üblicherweise auch eine Preisspanne veröffentlicht. Spätestens dann dürfte sich zeigen, ob sich die Nachfrage eher an der von Reuters genannten Marke oder an der Spanne von Bloomberg orientiert und wie viele Milliarden Schmidts Wette aus dem Jahr 2021 tatsächlich einbringen kann.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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