Frühere Geschäfte im Fokus

Die Anleger der Deutschen Bank müssen sich am Dienstag mit mehreren kritischen Medienberichten zum Geschäftsgebaren des Finanzinstituts auseinandersetzen.

Die Titel des Bankhauses reagieren im XETRA-Handel negativ: Der Kurs sinkt dort zeitweise um 5,62 Prozent auf 31,07 Euro. Auch die Anteile der Fondstochter DWS geratten in einem insgesamt etwas schwächeren Gesamtmarkt mit minus 1,04 Prozent auf 66,45 Euro unter Druck.

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Die Deutsche Bank sieht sich erneut mit Vorwürfen konfrontiert, bei der Geldwäsche-Bekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden über Jahre interne Kontrollen vernachlässigt zu haben. Internationale Medien werteten nach eigenen Angaben mehr als 15 Millionen interne Dokumente des Frankfurter Dax-Konzerns (DAX) aus, die Journalisten zugespielt wurden. Darunter seien mehr als neun Millionen E-Mails sowie Berichte, Präsentationen und Kalendereinträge. An der Auswertung beteiligt waren unter anderem der "Spiegel", "ZDF frontal", die "New York Times" und die britische "Financial Times".

Die Recherchen zeigten, "wie im größten deutschen Geldhaus interne Warnungen vielfach übergangen wurden, um problematische Geschäfte fortzuführen oder neue Kunden zu gewinnen", schreibt "ZDF frontal". Der "Spiegel" berichtet, zugunsten des Profits seien bei Geschäften mit Mächtigen und Reichen die gesetzlichen Vorgaben zur Prüfung neuer Kunden ("Know Your Customer"/KYC - auf Deutsch: "Kenne deinen Kunden") nicht so streng ausgelegt worden wie notwendig. Interne Kontrollen seien vernachlässigt worden, "um Kosten zu sparen und den Tradern nicht im Weg zu stehen".

Die Deutsche Bank erklärte: "Die Sachverhalte, die im Mittelpunkt der Medienberichte stehen, liegen viele Jahre zurück, in einigen Fällen sogar zwei Jahrzehnte." Unter der Führung des seit April 2018 amtierenden Konzernchefs Christian Sewing habe die Deutsche Bank "einen grundlegenden Wandel durchlaufen". In den Jahren 2019 bis 2025 habe das Geldhaus sieben Milliarden Euro investiert, um ihre internen Kontrollen zu verbessern. "Durch all dies sind wir heute eine andere, stärkere und sicherere Bank." Allerdings gab es in den vergangenen Jahren wiederholt Durchsuchungen bei der Deutschen Bank im Zusammenhang mit Geldwäschevorwürfen.

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Ein Händler betonte, die Berichte seien negativ für die Stimmung unter den Anlegern. Die hatte sich zuletzt merklich gebessert, denn seit dem Zwischentief aus der zweiten Oktoberhälfte hatte sich der Kurs des Finanzinstituts in der Spitze um mehr als 23 Prozent erholt. Längerfristig betrachtet hatten die Titel im September ihren höchsten Stand seit 2014 erreicht.

Rückenwind bei der jüngsten Kurserholung hatten auch die gegen Ende Oktober veröffentlichten Quartalszahlen geliefert. So hatte das Geldhaus seine Rekordjagd mit einem Milliardengewinn im dritten Quartal fortgesetzt.

FRANKFURT (dpa-AFX / dpa-AFX Broker)