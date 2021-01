Frühere Lucke-Partei LKR jetzt in drei Parlamenten vertreten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Liberal-Konservativen Reformer (LKR) haben zwei weitere Landtagsabgeordnete in ihre Reihen aufgenommen, die zuvor der AfD den Rücken gekehrt hatten. Wie der Bundesvorsitzende Jürgen Joost am Donnerstag mitteilte, ist die Kleinpartei durch die Aufnahme von Frank Brodehl künftig auch im Landtag von Schleswig-Holstein vertreten. In Niedersachsen schloss sich den Angaben zufolge die frühere Landes- und Fraktionsvorsitzende der AfD, Dana Guth, der LKR an.

Damit ist die Partei, die 2015 aus einer Abspaltung von wirtschaftsliberalen und konservativen Kräften aus der AfD entstanden war, bereits mit zwei Abgeordneten im Landtag von Hannover präsent. Vor Guth hatte sich bereits das frühere AfD-Mitglied Jens Ahrends der LKR angeschlossen.

Joost hatte nach der Aufnahme von Ahrends erklärt: "Es ist richtig und notwendig, dass ehemaligen AfD-Mitgliedern, die sich anständig verhalten haben und der Vereinnahmung von Rechtsaußen verweigern, eine politische Perspektive geboten wird, mit Anstand aus der Sache herauszukommen." Er betonte gleichzeitig, die LKR sei kein Auffangbecken für unzufrieden gewordene AfD-Mitglieder, sondern habe auch etliche Mitglieder aufgenommen, die sich vorher in anderen Parteien oder gar nicht parteipolitisch engagiert hätten.

Der LKR gehören auch zwei Bundestagsabgeordnete an, die einst in der AfD waren, Uwe Kamann und Mario Mieruch aus Nordrhein-Westfalen. Mieruch hat in der LKR den Posten des Generalsekretärs übernommen.

Die Gründung der LKR geht auf die Spaltung der AfD im Sommer 2015 zurück. Damals hatten AfD-Gründer Bernd Lucke und etliche Vertreter des wirtschaftsliberalen Flügels aus Protest gegen einen von ihnen konstatierten Rechtsruck der AfD eine eigene Partei gegründet. Diese eurokritische Partei hieß zuerst ALFA. Sie musste sich nach einem Namensstreit umbenennen. Zur Bundestagswahl 2021 will sie bundesweit antreten. Luck ist heute LKR-Mitglied ohne Führungsposition.