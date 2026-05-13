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Früherer EZB-Präsident Draghi nimmt Karlspreis in Empfang

14.05.26 05:49 Uhr

AACHEN (dpa-AFX) - Für historische Verdienste um die europäische Einigung wird der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, am Donnerstag mit dem Karlspreis ausgezeichnet. Mit dem ehemaligen italienischen Regierungschef ehre man eine Persönlichkeit, "die zielgerichtet und mit unerschütterlicher Entschlossenheit Großes für Europa geleistet hat", begründete das Karlspreis-Direktorium seine Entscheidung. Die Festreden bei der Verleihung (11.00 Uhr) im Aachener Rathaus halten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis.

Der Internationale Karlspreis zu Aachen gilt als wichtigste Auszeichnung für Verdienste um die europäische Einigung. Er war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg von Aachener Bürgern gestiftet worden und ist nach Kaiser Karl dem Großen benannt, der manchmal als "Vater Europas" bezeichnet wird. Seit vergangenem Jahr ist der Karlspreis mit einem Preisgeld von einer Million Euro verbunden, gestiftet von einem Aachener Ehepaar. Dieses Geld soll proeuropäischen Projekten zugutekommen.

Rund um die Verleihungszeremonie am Vormittag finden nach Polizei-Angaben vier Kundgebungen mit insgesamt 400 angemeldeten Teilnehmern statt. Unter anderem soll für ein offenes Europa und gegen Kürzungen in den Sozialsystemen demonstriert werden./cd/DP/he