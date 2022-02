Früherer französischer Premier gibt russische Aufsichtsratsposten auf

Frankreichs ehemaliger Premierminister François Fillon will seine Posten in den Aufsichtsräten russischer Unternehmen räumen. Dies geht aus einem am Freitag in Teilen veröffentlichten Gastbeitrag in der Zeitung "Le Journal de Dimanche" hervor. Fillon schrieb darin: "Wladimir Putin ist der alleinige Schuldige an der Entstehung eines Konflikts, der hätte vermieden werden können und sollen." Unter den Umständen könne er seine Mitgliedschaft in den Aufsichtsräten des Chemiekonzerns Sibur sowie der Ölfirma Sarubeschneft nicht fortführen. Der 67 Jahre alte Fillon war von 2007 bis 2012 unter dem damaligen konservativen Präsidenten Nicolas Sarkozy Premier. 2017 kandidierte er für die konservativen Republikaner erfolglos bei den Präsidentschaftswahlen.

PARIS (dpa-AFX)