DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -1,7%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.254 +0,5%Euro1,1838 -0,1%Öl67,66 +0,5%Gold4.935 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Vonovia A1ML7J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Nikkei zieht kräftig an - Chinas Börsen ruhen -- Gewinn von Palo Alto Networks enttäuscht - Umsatz steigt -- Bayer, Dürr im Fokus
Top News
Palo Alto Networks unter Druck: Schwache Prognose überschattet Zahlenwerk Palo Alto Networks unter Druck: Schwache Prognose überschattet Zahlenwerk
Disney-Aktie im Blick: Miley Cyrus kehrt für Sondersendung auf Disney+ zurück Disney-Aktie im Blick: Miley Cyrus kehrt für Sondersendung auf Disney+ zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

'FT': EZB-Präsidentin Lagarde könnte noch vor Wahl in Frankreich gehen

18.02.26 08:08 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, dürfte laut einem Pressebericht schon vor dem Ende ihrer achtjährigen Amtszeit zurücktreten. Lagarde wolle noch vor der französischen Präsidentschaftswahl, die im April 2027 stattfinden soll, die EZB verlassen, schrieb die "Financial Times" am Mittwoch. Laut einer mit ihren Überlegungen vertrauten Person möchte Lagarde es dem scheidenden französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) so ermöglichen, noch vor der Wahl einen Nachfolger für eine der wichtigsten Institutionen der Eurozone zu finden. Wann Lagarde ihr Amt niederlegen wird, sei allerdings noch unklar. Eigentlich endet ihr Mandat erst im Oktober 2027 Jahres.

Wer­bung

Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg hieß es in einer Email eines EZB-Sprechers, dass Lagarde sich auf ihr Amt konzentriere und noch keine Entscheidung über einen Rücktritt getroffen habe. Bloomberg hatte bereits vor wenigen Tagen berichtet, dass Europas Regierungen auf eine schnelle Neubesetzung des EZB-Chefpostens drängen könnten. Dann könnten sie ihre Vorstellungen von der Besetzung der EZB-Spitze durchsetzen. Denn sollte Frankreich 2027 etwa mit Marine Le Pen oder ihrem Protégé Jordan Bardella eine Präsidentin oder einen Präsidenten der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National bekommen, wäre das wohl schwieriger./mis/stk/jha/