Gespräche zwischen Swiss Re und Softbank stehen angeblich auf der Kippe

Die seit drei Monaten anhaltenden Gespräche drohten nun zu scheitern, berichtet die "Financial Times" am Sonntag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Der Enthusiasmus des japanischen Unternehmens habe in den vergangenen Wochen nachgelassen. Swiss Re wollte sich dazu nicht äußern.

Der Finanzchef des Rückerversicherers, John Dacey, hatte am Freitag gesagt, dass es bei den Gesprächen keinen besonderenFortschritt gebe. Dabei sei es weiterhin sowohl um eineBeteiligung als auch um eine strategische Partnerschaft gegangen. Zuletzt war Swiss Re davon ausgegangen, dass sich die Japaner mit höchstens zehn Prozent einkaufen. Groß geworden ist Softbank als Mobilfunkanbieter, mittlerweile agiert der Konzern vermehrt als Technologie-Investor, etwa mit Beteiligungen an Alibaba oder Uber.

Zürich (Reuters)

