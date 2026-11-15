DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 9,16 -3,1%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.919 +1,4%Euro 1,1021 ±0,0%Öl 95,8 +0,0%Gold 3.880 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

'FT': Huang spricht mit Verbündeten über mögliche Rückkehr an Nvidia-Spitze

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
147.78 EUR -2.56 EUR -1.70 %
Charts | News | Analysen

SANTA CLARA (dpa-AFX) - Verbündete des vor wenigen Tagen zurückgetretenen Nvidia-Chefs (NVIDIA) Jensen Huang arbeiten einem Medienbericht zufolge an Plänen für seine Rückkehr an die Spitze des Chip-Riesen. Huang selbst habe mit Vertrauten über ein mögliches Comeback gesprochen, schrieb die "Financial Times" unter Berufung auf informierte Personen. Einer seiner Verbündeten sagte der Zeitung, sie seien gerade dabei, einen "Krisenraum" aus Silicon-Valley-Figuren zusammenzustellen, um Druck auf den Nvidia-Verwaltungsrat auszuüben. Man wolle auch versuchen, Unterstützung aus dem Weißen Haus zu gewinnen. Huang unterstütze die Anstrengungen, hieß es. Von Nvidia gab es zunächst keine Reaktion auf den Bericht.

Werbung

In den vergangenen Tagen hatte unter anderem Tech-Milliardär Elon Musk eine Rückkehr Huangs als Nvidia-Chef befürwortet. Auch die Nvidia-Anteilseigner Altimeter Capital und Atreides Management sprachen sich dafür aus.

Ein Versuch, die Rückendeckung der US-Regierung für eine Rückkehr Huangs an die Nvidia-Spitze zu gewinnen, dürfte allerdings auf scharfen Widerstand von Finanzminister Scott Bessent stoßen. Dieser forderte am Sonntag sogar, dass der Chefposten mit jemandem von außerhalb des Unternehmens besetzt werden müsse. Bessent verweist auf den Schmuggel moderner Nvidia-Chips nach China in Umgehung von US-Exportverboten. Firmen etwa in Singapur und Malaysia stehen in Verdacht, angeblich für den eigenen Gebrauch gekaufte Nvidia-Technik nach China weitergereicht zu haben.

Mehrere Affären

Der 63-jährige Jensen Huang, der seit der Gründung von Nvidia vor mehr als 30 Jahren an der Spitze der Chipfirma stand, war am Donnerstag nach Bekanntwerden mehrerer außerehelicher Affären zurückgetreten. Eine davon war Medienberichten zufolge mit einer ihm unterstellten Top-Managerin von Nvidia. Verwaltungsräte von US-Unternehmen haben üblicherweise eine sehr niedrige Toleranzschwelle bei solchen Beziehungen, über die schon mehrere Konzernlenker stolperten.

Werbung

Die andere Affäre soll Huang Medienberichten zufolge mit einer aus China stammenden Frau gehabt haben, die von US-Sicherheitsbehörden verdächtigt werde, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Sie hatte zudem in führender Position für die Firma Megaspeed gearbeitet, die nach Erkenntnissen von Behörden in dieser Zeit Nvidia-Chips nach China weitergeschickt haben könnte.

Bessent betonte im TV-Sender Fox News am Sonntag, er wolle von Nvidia binnen zehn Tagen antworten dazu, ob bei Nvidia unerlaubte Verkäufe toleriert worden seien, um den Umsatz hochzutreiben. Das sei für ihn eine wichtigere Frage als Huangs Affären./so/DP/zb

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13.11.26 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
12.11.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
12.11.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
12.11.26 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.