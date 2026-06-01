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FTSE 100-Marktbericht

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus

02.06.26 17:57 Uhr
FTSE 100 aktuell: FTSE 100 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus | finanzen.net

Am zweiten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in London optimistisch.

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FTSE 100
10.373,5 PKT 34,6 PKT 0,33%
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Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0,33 Prozent fester bei 10.373,51 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,979 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,006 Prozent auf 10.338,38 Punkte an der Kurstafel, nach 10.338,95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10.395,71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10.333,27 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, bei 10.363,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.780,11 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 02.06.2025, stand der FTSE 100 noch bei 8.774,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 4,24 Prozent. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.934,94 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Antofagasta (+ 6,47 Prozent auf 44,08 GBP), easyJet (+ 6,26 Prozent auf 4,65 GBP), Glencore (+ 4,57 Prozent auf 6,15 GBP), Anglo American (+ 4,14 Prozent auf 42,25 GBP) und Barclays (+ 3,39 Prozent auf 4,70 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Airtel Africa (-5,21 Prozent auf 3,35 GBP), Sage (-4,05 Prozent auf 8,71 GBP), Experian (-3,29 Prozent auf 25,88 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,85 Prozent auf 89,24 GBP) und RELX (-2,71 Prozent auf 24,74 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 97.405.693 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 277,069 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,45 erwartet. Legal General-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,34 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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