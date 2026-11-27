FTSE 100 im Blick

Beim FTSE 100 lassen sich heute erneut Gewinne beobachten.

Um 09:09 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,72 Prozent höher bei 10.685,75 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,146 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent tiefer bei 10.609,16 Punkten, nach 10.609,30 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.609,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 10.695,55 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 3,28 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.686,54 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.792,54 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9.693,93 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,38 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Fresnillo (+ 6,04 Prozent auf 23,22 GBP), Glencore (+ 4,91 Prozent auf 4,69 GBP), Antofagasta (+ 4,59 Prozent auf 27,12 GBP), Endeavour Mining (+ 4,22 Prozent auf 34,60 GBP) und Anglo American (+ 4,17 Prozent auf 33,44 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil JD Sports Fashion (-1,03 Prozent auf 0,87 GBP), Whitbread (-0,96 Prozent auf 27,77 GBP), Diageo (-0,95 Prozent auf 19,30 GBP), Unilever (-0,85 Prozent auf 50,19 GBP) und Associated British Foods (-0,78 Prozent auf 20,32 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 1.514.445 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 258,197 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net