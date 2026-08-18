FTSE 100 aktuell: FTSE 100 fällt am Donnerstagmittag

FTSE 100-Performance im Blick

20.08.26 12:25 Uhr

Aktueller Marktbericht zum FTSE 100.

Um 12:08 Uhr verliert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,16 Prozent auf 10.726,40 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 3,191 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 10.743,23 Punkte an der Kurstafel, nach 10.743,35 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.744,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 10.702,69 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,219 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10.524,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.432,34 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 20.08.2025, mit 9.288,14 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,79 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9.670,46 Punkten.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Weir Group (+ 2,50 Prozent auf 27,08 GBP), Diageo (+ 1,61 Prozent auf 17,17 GBP), Severn Trent (+ 1,37 Prozent auf 31,10 GBP), BP (+ 1,21 Prozent auf 5,46 GBP) und Diploma (+ 1,20 Prozent auf 71,90 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil JD Sports Fashion (-15,39 Prozent auf 0,79 GBP), Investec (-4,46 Prozent auf 6,35 GBP), Legal General (-3,56 Prozent auf 2,87 GBP), Coca-Cola HBC (-2,40 Prozent auf 44,08 GBP) und Entain (-2,33 Prozent auf 5,31 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die JD Sports Fashion-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 22.707.100 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 302,962 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net