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FTSE 100-Marktbericht

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt letztendlich nach

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt letztendlich nach

Der FTSE 100 erlitt schlussendlich Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Antofagasta plc
41.81 EUR -0.81 EUR -1.90 %
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Babcock International
11.12 EUR 0.13 EUR 1.18 %
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BAE Systems plc
23.34 EUR 0.63 EUR 2.77 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
162.00 EUR 9.00 EUR 5.88 %
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BP plc (British Petrol)
6.75 EUR 0.15 EUR 2.23 %
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Glencore plc
6.72 EUR -0.20 EUR -2.89 %
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HSBC Holdings plc
17.86 EUR -0.15 EUR -0.83 %
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IG Group Holdings PLC
15.65 EUR -0.27 EUR -1.70 %
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Kingfisher plc
3.21 EUR -0.15 EUR -4.41 %
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Lloyds Banking Group
1.28 EUR -0.02 EUR -1.20 %
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London Stock Exchange (LSE)
97.84 EUR 0.28 EUR 0.29 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
29.30 EUR -1.20 EUR -3.93 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
42.60 EUR 0.38 EUR 0.89 %
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Indizes
FTSE 100
10,658.13 GBP -39.44 GBP -0.37 %
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Zum Handelsschluss notierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,37 Prozent leichter bei 10.658,13 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,188 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent stärker bei 10.697,76 Punkten in den Handel, nach 10.697,57 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10.586,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10.697,76 Punkten lag.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10.750,11 Punkten. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 10.430,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9.277,03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,10 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10.989,45 Punkte. Bei 9.670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit BAE Systems (+ 3,40 Prozent auf 20,06 GBP), Babcock International (+ 3,39 Prozent auf 9,94 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,97 Prozent auf 36,53 GBP), Kingfisher (+ 1,95 Prozent auf 2,94 GBP) und BP (+ 1,59 Prozent auf 5,80 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil London Stock Exchange (LSE) (-3,23 Prozent auf 82,00 GBP), IG Group (-2,68 Prozent auf 13,09 GBP), RELX (-2,57 Prozent auf 25,36 GBP), Glencore (-2,54 Prozent auf 5,76 GBP) und Antofagasta (-2,37 Prozent auf 35,01 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 199.468.517 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 311,200 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight Barclays Capital
04.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets

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