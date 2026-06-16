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FTSE 100 aktuell: FTSE 100 in der Verlustzone

23.06.26 12:25 Uhr
FTSE 100 aktuell: FTSE 100 in der Verlustzone | finanzen.net

Der FTSE 100 zeigt sich am zweiten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

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Am Dienstag bewegt sich der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,29 Prozent tiefer bei 10.407,92 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,081 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,004 Prozent stärker bei 10.438,24 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10.437,85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10.332,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.443,37 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Wert von 10.466,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9.894,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8.758,04 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,59 Prozent nach oben. 10.934,94 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Bunzl (+ 2,68 Prozent auf 25,30 GBP), Babcock International (+ 2,40 Prozent auf 10,08 GBP), Marks Spencer (+ 2,28 Prozent auf 3,67 GBP), RELX (+ 2,10 Prozent auf 23,77 GBP) und Sage (+ 1,99 Prozent auf 8,18 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Antofagasta (-6,66 Prozent auf 36,92 GBP), Anglo American (-5,17 Prozent auf 37,03 GBP), Fresnillo (-5,05 Prozent auf 28,56 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-4,57 Prozent auf 13,77 GBP) und Glencore (-3,99 Prozent auf 5,37 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 24.825.985 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 284,987 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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