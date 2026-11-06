FTSE 100 aktuell: FTSE 100 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Marktbericht

06.11.26 17:57 Uhr

Das machte das Börsenbarometer in London am Freitag zum Handelsschluss.

Zum Handelsende bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 1,01 Prozent leichter bei 10.673,94 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,296 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,014 Prozent höher bei 10.784,16 Punkten in den Handel, nach 10.782,66 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10.784,16 Punkte, das Tagestief hingegen 10.528,07 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,517 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.541,69 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 06.08.2026, den Wert von 10.867,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9.735,78 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,26 Prozent nach oben. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Coca-Cola HBC (+ 3,36 Prozent auf 41,88 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2,51 Prozent auf 14,70 GBP), Endeavour Mining (+ 2,02) Prozent auf 40,94 GBP), Rolls-Royce (+ 1,74 Prozent auf 12,61 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 1,52 Prozent auf 4,34 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil BT Group (-6,38 Prozent auf 2,17 GBP), Metlen Energy Metals (-4,84 Prozent auf 45,20 EUR), Airtel Africa (-4,01 Prozent auf 2,78 GBP), Hiscox (-3,38 Prozent auf 19,13 GBP) und Sage (-3,20 Prozent auf 11,65 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 97.038.889 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 270,754 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net