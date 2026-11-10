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Index-Bewegung

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schlussendlich im Minus

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schlussendlich im Minus

Der FTSE 100 zeigte sich am Abend in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Antofagasta plc
40.09 EUR 2.58 EUR 6.88 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
158.00 EUR -7.00 EUR -4.24 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
54.50 EUR 0.68 EUR 1.26 %
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Computacenter PLC
56.00 EUR 2.00 EUR 3.70 %
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Endeavour Mining PLC
49.40 EUR -1.70 EUR -3.33 %
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Fresnillo PLC
30.88 EUR -1.12 EUR -3.5 %
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Glencore plc
6.08 EUR -0.12 EUR -1.94 %
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HSBC Holdings plc
16.27 EUR 0.12 EUR 0.72 %
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Investec PLCShs
7.60 EUR 0.25 EUR 3.40 %
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Lloyds Banking Group
1.17 EUR 0.02 EUR 1.82 %
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Marks & Spencer plc
5.25 EUR 0.15 EUR 2.94 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
43.22 EUR -0.78 EUR -1.77 %
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Smiths PLC
31.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
FTSE 100
10,751.59 GBP -31.28 GBP -0.29 %
News | Analysen

Am Dienstag tendierte der FTSE 100 via LSE letztendlich 0,29 Prozent leichter bei 10.751,59 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,243 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 10.781,94 Punkte an der Kurstafel, nach 10.782,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.751,59 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.868,51 Zählern.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10.552,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.862,50 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9.787,15 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,04 Prozent. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Marks Spencer (+ 4,07 Prozent auf 4,55 GBP), Investec (+ 1,82 Prozent auf 6,45 GBP), Computacenter (+ 1,77 Prozent auf 47,08 GBP), Bank of Georgia Group (+ 1,51 Prozent auf 134,80 GBP) und BAT (+ 1,43 Prozent auf 45,41 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Fresnillo (-4,74 Prozent auf 25,13 GBP), Endeavour Mining (-4,32 Prozent auf 40,99 GBP), Antofagasta (-2,15 Prozent auf 32,34 GBP), Glencore (-2,10 Prozent auf 5,05 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,07 Prozent auf 36,25 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 112.189.461 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 267,550 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
02.11.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.

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