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FTSE 100-Marktbericht

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 steigt zum Start

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 steigt zum Start

Wie bereits am Vortag richtet sich der FTSE 100 auch heute in der Gewinnzone ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3i plc
31.81 EUR 0.78 EUR 2.51 %
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Anglo American PLC
44.47 EUR -1.24 EUR -2.71 %
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Antofagasta plc
37.55 EUR -0.83 EUR -2.16 %
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BAE Systems plc
22.93 EUR 0.48 EUR 2.14 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
164.00 EUR -4.00 EUR -2.38 %
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Croda International PLC Registered Shs
44.98 EUR 0.46 EUR 1.03 %
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Endeavour Mining PLC
43.81 EUR -1.09 EUR -2.43 %
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Fresnillo PLC
29.36 EUR 0.16 EUR 0.55 %
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Haleon PLC
4.15 EUR 0.05 EUR 1.32 %
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HSBC Holdings plc
16.20 EUR -0.02 EUR -0.12 %
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Legal & General plc
3.63 EUR -0.22 EUR -5.69 %
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Lloyds Banking Group
1.18 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
68.92 EUR -0.96 EUR -1.37 %
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Smiths PLC
32.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
FTSE 100
10,930.76 GBP 28.20 GBP 0.26 %
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Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,22 Prozent fester bei 10.927,09 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,313 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 10.902,93 Punkte an der Kurstafel, nach 10.902,56 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10.899,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10.931,15 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.881,90 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.750,11 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 9.698,37 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,81 Prozent nach oben. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9.670,46 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Haleon (+ 1,65 Prozent auf 3,51 GBP), 3i (+ 1,59 Prozent auf 26,87 GBP), Croda International (+ 1,38 Prozent auf 38,14 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 1,30 Prozent auf 57,76 GBP) und BAE Systems (+ 1,25 Prozent auf 19,10 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Legal General (-2,39 Prozent auf 3,07 GBP), Endeavour Mining (-2,24 Prozent auf 37,05 GBP), Antofagasta (-2,19 Prozent auf 30,76 GBP), Anglo American (-2,18 Prozent auf 36,83 GBP) und Fresnillo (-1,77 Prozent auf 23,81 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 1.571.743 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 277,916 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.11.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 HSBC Overweight Barclays Capital
29.10.26 HSBC Overweight Barclays Capital
28.10.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG

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