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Index-Bewegung

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht am Donnerstagmittag Abschläge

18.06.26 12:25 Uhr
FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht am Donnerstagmittag Abschläge | finanzen.net

So bewegt sich der FTSE 100 mittags.

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Am Donnerstag verbucht der FTSE 100 um 12:07 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0,87 Prozent auf 10.417,01 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,000 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,015 Prozent auf 10.510,16 Punkte an der Kurstafel, nach 10.508,61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10.388,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.510,16 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,519 Prozent. Vor einem Monat, am 18.05.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10.323,75 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 18.03.2026, den Stand von 10.305,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8.843,47 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,68 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10.934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Informa (+ 2,64 Prozent auf 8,63 GBP), Melrose Industries (+ 2,03 Prozent auf 4,83 GBP), Intertek (+ 1,60 Prozent auf 58,11 GBP), Halma (+ 1,08 Prozent auf 39,16 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 0,93 Prozent auf 70,30 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Ocado Group (-4,85 Prozent auf 1,81 GBP), Land Securities Group (-4,78 Prozent auf 6,23 GBP), Fresnillo (-4,53 Prozent auf 31,60 GBP), 3i (-3,86 Prozent auf 22,14 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-3,82 Prozent auf 86,24 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15.426.506 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 279,926 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,70 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,80 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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