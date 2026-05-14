FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht letztendlich Zuschläge

Index im Blick

Heute herrschte in London ein ruhiger Handel.

Am Dienstag beendete der FTSE 100 den Handel nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 10.330,55 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,914 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10.323,69 Punkten in den Handel, nach 10.323,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.408,36 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.315,38 Zählern.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, stand der FTSE 100 bei 10.667,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.627,04 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, bei 8.699,31 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,81 Prozent zu. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10.934,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9.670,46 Zählern.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Airtel Africa (+ 6,78 Prozent auf 3,34 GBP), 3i (+ 5,86 Prozent auf 22,04 GBP), Frasers Group (+ 3,40 Prozent auf 7,15 GBP), Burberry (+ 3,23 Prozent auf 11,18 GBP) und Diploma (+ 3,17 Prozent auf 68,35 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Fresnillo (-4,20 Prozent auf 31,93 GBP), Compass Group (-3,82 Prozent auf 31,48 USD), Antofagasta (-3,62 Prozent auf 36,49 GBP), Anglo American (-3,28 Prozent auf 36,57 GBP) und Metlen Energy Metals (-3,18 Prozent auf 37,20 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 145.574.672 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 261,958 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Die 3i-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net