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FTSE 100-Kursentwicklung

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht schlussendlich Abschläge

13.04.26 17:57 Uhr
FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht schlussendlich Abschläge | finanzen.net

Der FTSE 100 wagte sich letztendlich nicht aus der Reserve.

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FTSE 100
10.583,0 PKT -17,6 PKT -0,17%
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Schlussendlich beendete der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 10.582,96 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,014 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,009 Prozent fester bei 10.601,45 Punkten, nach 10.600,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10.607,69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10.528,57 Punkten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 13.03.2026, bei 10.261,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, stand der FTSE 100 bei 10.137,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7.964,18 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,35 Prozent nach oben. Bei 10.934,94 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Sage (+ 2,86 Prozent auf 8,41 GBP), 3i (+ 2,55 Prozent auf 27,59 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,48 Prozent auf 91,90 GBP), BAE Systems (+ 2,35 Prozent auf 22,46 GBP) und Flutter Entertainment (+ 2,31 Prozent auf 77,90 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Ocado Group (-4,10 Prozent auf 1,80 GBP), easyJet (-2,36 Prozent auf 3,77 GBP), United Utilities (-2,30 Prozent auf 13,62 GBP), Severn Trent (-2,18 Prozent auf 31,84 GBP) und National Grid (-2,06 Prozent auf 13,20 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 65.253.964 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 271,235 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Im FTSE 100 hat die WPP 2012-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Legal General lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,60 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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