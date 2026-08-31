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FTSE 100-Entwicklung

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht zum Handelsende Zuschläge

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht zum Handelsende Zuschläge

Der FTSE 100 befand sich am Donnerstagabend im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
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Indizes
FTSE 100
10,831.52 GBP 75.07 GBP 0.7 %
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Am Donnerstag tendierte der FTSE 100 via LSE schlussendlich 0,70 Prozent fester bei 10.831,52 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,209 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,003 Prozent fester bei 10.756,77 Punkten, nach 10.756,45 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10.742,66 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10.866,82 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,064 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10.857,70 Punkte. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 10.332,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9.177,99 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,85 Prozent zu Buche. Bei 10.989,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Informa (+ 3,89 Prozent auf 9,13 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 3,85 Prozent auf 88,98 GBP), Endeavour Mining (+ 3,57 Prozent auf 47,32 GBP), Prudential (+ 3,49 Prozent auf 10,39 GBP) und RELX (+ 3,32 Prozent auf 26,75 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Reckitt Benckiser Group (-2,79 Prozent auf 50,80 GBP), ConvaTec (-2,65 Prozent auf 2,27 GBP), Admiral Group (-2,49 Prozent auf 38,36 GBP), Haleon (-2,30 Prozent auf 3,58 GBP) und Diageo (-1,57 Prozent auf 16,67 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 81.988.644 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 306,076 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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14.08.26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HSBC Neutral UBS AG
05.08.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.

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