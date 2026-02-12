FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne

FTSE 100-Performance

FTSE 100-Handel aktuell.

Um 09:10 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,28 Prozent fester bei 10.431,62 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,059 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 10.402,48 Punkte an der Kurstafel, nach 10.402,44 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10.402,31 Punkte, das Tageshoch hingegen 10.447,08 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 0,596 Prozent zu. Vor einem Monat, am 13.01.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.137,35 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, bei 9.807,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8.764,72 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,83 Prozent nach oben. Bei 10.535,76 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 9.951,14 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit RELX (+ 3,85 Prozent auf 21,31 GBP), Rolls-Royce (+ 2,94 Prozent auf 12,62 GBP), 3i (+ 2,44 Prozent auf 33,49 GBP), Fresnillo (+ 2,30 Prozent auf 38,55 GBP) und WPP 2012 (+ 2,24 Prozent auf 2,65 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Flutter Entertainment (-7,73 Prozent auf 96,84 GBP), Entain (-2,62 Prozent auf 5,80 GBP), Barratt Developments (-1,81 Prozent auf 3,86 GBP), InterContinental Hotels Group (-1,73 Prozent auf 144,65 USD) und Burberry (-1,63 Prozent auf 11,77 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 4.994.995 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 263,775 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,55 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent bei der Legal General-Aktie an.

Redaktion finanzen.net