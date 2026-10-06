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Index im Fokus

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zeigt sich letztendlich fester

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zeigt sich letztendlich fester

Am Dienstagabend wagten sich die Börsianer in London aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAE Systems plc
21.96 EUR -1.60 EUR -6.79 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
155.00 EUR -6.00 EUR -3.73 %
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Barratt Developments PLC
3.58 EUR -0.10 EUR -2.72 %
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Burberry plc
11.81 EUR -0.10 EUR -0.84 %
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HSBC Holdings plc
17.40 EUR 0.31 EUR 1.83 %
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IG Group Holdings PLC
11.72 EUR 0.20 EUR 1.74 %
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Informa PLC
9.70 EUR -0.40 EUR -3.96 %
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Ithaca Energy PLC Registered Shs
3.20 EUR -0.11 EUR -3.21 %
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Lloyds Banking Group
1.22 EUR -0.01 EUR -1.09 %
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Melrose Industries PLC Registered Shs
5.52 EUR 0.05 EUR 0.88 %
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Next PLC
167.15 EUR -2.00 EUR -1.18 %
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Rolls-Royce Plc
17.04 EUR -0.45 EUR -2.58 %
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Weir Group PLC
30.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Whitbread PLC
28.56 EUR -0.20 EUR -0.70 %
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Indizes
FTSE 100
10,541.69 GBP 43.75 GBP 0.42 %
News | Analysen

Am Dienstag ging es im FTSE 100 via LSE schlussendlich um 0,42 Prozent auf 10.541,69 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,142 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 10.498,06 Punkte an der Kurstafel, nach 10.497,94 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10.498,03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10.602,57 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10.831,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10.651,77 Punkten. Der FTSE 100 lag vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 9.479,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,93 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Whitbread (+ 5,15 Prozent auf 25,51 GBP), Weir Group (+ 3,10 Prozent auf 26,62 GBP), Informa (+ 2,95 Prozent auf 8,87 GBP), Next (+ 2,93 Prozent auf 145,95 GBP) und Burberry (+ 2,79 Prozent auf 10,32 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen BAE Systems (-4,08 Prozent auf 18,55 GBP), Melrose Industries (-2,97 Prozent auf 4,61 GBP), Rolls-Royce (-2,69 Prozent auf 14,38 GBP), Ithaca Energy (-2,56 Prozent auf 2,74 GBP) und IG Group (-2,43 Prozent auf 9,62 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 123.383.887 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 294,444 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
22.09.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.

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