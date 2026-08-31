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Index-Performance im Fokus

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zeigt sich schwächer

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zeigt sich schwächer

Der FTSE 100 zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Admiral Group PLC
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Lloyds Banking Group
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Indizes
FTSE 100
10,718.64 GBP -70.64 GBP -0.65 %
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Um 12:08 Uhr steht im LSE-Handel ein Minus von 0,56 Prozent auf 10.729,27 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,227 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,006 Prozent auf 10.789,94 Punkte an der Kurstafel, nach 10.789,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 10.722,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10.800,83 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 0,881 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 10.868,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10.373,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9.116,69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 7,82 Prozent. Bei 10.989,45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9.670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell InterContinental Hotels Group (+ 2,12 Prozent auf 159,20 USD), Admiral Group (+ 1,40 Prozent auf 39,91 GBP), NatWest Group (+ 1,00 Prozent auf 6,90 GBP), Standard Chartered (+ 0,88 Prozent auf 21,88 GBP) und Endeavour Mining (+ 0,67 Prozent auf 45,14 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Computacenter (-3,63 Prozent auf 53,05 GBP), JD Sports Fashion (-2,98 Prozent auf 0,81 GBP), Pearson (-2,53 Prozent auf 11,95 GBP), StJamess Place (-2,36 Prozent auf 11,39 GBP) und Experian (-2,32 Prozent auf 29,01 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 15.587.989 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 306,013 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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14.08.26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HSBC Neutral UBS AG
05.08.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.

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