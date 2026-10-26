FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start im Aufwind

FTSE 100-Kursverlauf

26.10.26 09:27 Uhr

Der FTSE 100 bleibt auch am Montag im Aufwärtstrend.

Um 09:10 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,23 Prozent stärker bei 10.714,89 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,232 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 10.690,94 Punkte an der Kurstafel, nach 10.690,36 Punkten am Vortag.

Bei 10.719,31 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10.689,94 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 10.695,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10.736,23 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 9.645,62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,68 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Computacenter (+ 6,58 Prozent auf 48,92 GBP), IG Group (+ 3,04 Prozent auf 9,65 GBP), Fresnillo (+ 2,64 Prozent auf 23,70 GBP), Antofagasta (+ 2,56 Prozent auf 31,26 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 2,08 Prozent auf 164,45 USD). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Experian (-1,58 Prozent auf 30,59 GBP), Sage (-1,18 Prozent auf 11,73 GBP), Smith Nephew (-1,08 Prozent auf 11,41 GBP), BP (-0,99 Prozent auf 6,32 GBP) und BT Group (-0,94 Prozent auf 2,10 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2.178.540 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 276,121 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net